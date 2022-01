Le proposte delle Regioni per il ritorno a scuola (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - La riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia e l'aumento dei contagi Covid sono i temi su cui il governo e le Regioni si stanno confrontando. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi i ministri dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Salute, Roberto Speranza, e il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, mentre le Regioni dal canto loro hanno elaborato un documento con delle proposte all'esecutivo epr gestire la situazione. Le proposte regionali "Per la scuole dell' infanzia, considerata l'assenza di copertura vaccinale e l'impossibilità di applicare le misure di prevenzione (es. distanziamento, mascherina) con la presenza di un caso, le Regioni - si legge nel testo visionato dall'AGI - propongono una ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - La riaperturascuole dopo la pausa natalizia e l'aumento dei contagi Covid sono i temi su cui il governo e lesi stanno confrontando. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi i ministri dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e della Salute, Roberto Speranza, e il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, mentre ledal canto loro hanno elaborato un documento conall'esecutivo epr gestire la situazione. Leregionali "Per la scuole dell' infanzia, considerata l'assenza di copertura vaccinale e l'impossibilità di applicare le misure di prevenzione (es. distanziamento, mascherina) con la presenza di un caso, le- si legge nel testo visionato dall'AGI - propongono una ...

Advertising

Azione_it : Nel 2020 il 56,6% dell'energia elettrica in Italia è stata prodotta usando fonti fossili. Barriere normative, econo… - matteosalvinimi : Urgente proporre al presidente Draghi un Piano nazionale per la sicurezza energetica. Necessario tagliare tasse e c… - CarloCalenda : Sono d’accordo con @matteosalvinimi. Pagare incentivi aziende gasivore, utilizzare proventi delle aste ETS per abba… - sulsitodisimone : Le proposte delle Regioni per il ritorno a scuola - dinosalamanna : #PNNR: #Finanziamenti ai #Cinema e ai #Teatri - Domande sino al 18 Marzo 2022 Il Ministero della Cultura (Mic) ha p… -