Le 78 statue di Prato della Valle a Padova? Tutti maschi. Scatta la mozione (Di martedì 4 gennaio 2022) A troneggiare su Prato della Valle, la grande piazza monumento di Padova, ci sono Tasso, Mantegna, Ariosto, Petrarca, Galilei, Tito Livio, Canova, e altri: un totale di 78 statue che corrispondono a 78 grandi personaggi della storia, ma sono Tutti uomini, nessuna donna. Vi raccomandiamo... Dopo 800 anni, Daniela Mapelli è la prima rettrice dell'Università di Padova A 799 anni dalla sua fondazione, l'Università veneta sarà guidata per la prima volta da una donna: Daniela Mapelli. La sua storia. E allora c’è chi si chiede perché non aggiornare un monumento, abbracciando i principi della parità di genere e inserendo anche la ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 4 gennaio 2022) A troneggiare su, la grande piazza monumento di, ci sono Tasso, Mantegna, Ariosto, Petrarca, Galilei, Tito Livio, Canova, e altri: un totale di 78che corrispondono a 78 grandi personaggistoria, ma sonouomini, nessuna donna. Vi raccomandiamo... Dopo 800 anni, Daniela Mapelli è la prima rettrice dell'Università diA 799 anni dalla sua fondazione, l'Università veneta sarà guidata per la prima volta da una donna: Daniela Mapelli. La sua storia. E allora c’è chi si chiede perché non aggiornare un monumento, abbracciando i principiparità di genere e inserendo anche la ...

