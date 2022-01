Lazio, Sarri vuole un terzino sinistro (Di martedì 4 gennaio 2022) Lazio al lavoro per soddisfare le richieste di Maurizio Sarri, che vuole un terzino sinistro nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i biancocelesti stanno considerando una serie di opzioni, tra cui Fabrizio Angileri: il giocatore del River Plate, classe 1994, è stato già cercato in passato dai capitolini. ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 4 gennaio 2022)al lavoro per soddisfare le richieste di Maurizio, cheunnel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i biancocelesti stanno considerando una serie di opzioni, tra cui Fabrizio Angileri: il giocatore del River Plate, classe 1994, è stato già cercato in passato dai capitolini. ...

Advertising

marcoconterio : ???? Maurizio Sarri ha scelto Layvin Kurzawa per la #Lazio: trattativa avanzata col #PSG. Richiesta di 3-4 milioni ma… - AlfredoPedulla : #Lazio: #Zaza e #Lasagna non riscaldano. #Sarri vorrebbe un paio di aggiustamenti a gennaio e il resto in estate.… - wheresmytruck : @Falconero1987 Sarebbe difficile piazzare certi calciatori anche su FM con l'editor in tempo reale. Se con Sarri ha… - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, ufficiale l'operazione: cambia la mediana di Sarri - - LALAZIOMIA : Lazio, giovedì vertice Sarri-Lotito. CorSport: 'Una cessione per valutare due innesti ... -