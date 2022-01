Lazio | prime pillole anti Covid somministrate allo Spallanzani | le pazienti sono due donne

(Di martedì 4 gennaio 2022) Via alla pillola. La somministrazione del Molnupiravir ,virale per via orale, è ufficialmente iniziata: a darne notizia è l'Assessore alla Sanità della Regione, ...

La somministrazione del Molnupiravir , antivirale per via orale, è ufficialmente iniziata allo Spallanzani: a darne notizia è l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. Le...... nelle ultime 24 ore, crescono in 9 regioni : Friuli Venezia Giulia (al 17%),(17%), Marche (... Il totale delle somministrazioni fatte arriva a 112.176.324 con ledosi che non si fermano: ...(Adnkronos) - Sono 170.844 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 4 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per ...Allarme dall'ospedale pediatrico Bambin Gesù: casi di "co-infezione", con mix bronchiolite-Covid. Dal 7 gennaio 27 centri tampone per studenti: dove e come prenotare ...