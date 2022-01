Lavoro | quasi introvabili i tecnici informatici e gli artigiani del legno

(Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Labitalia) - Le figure più difficili da reperire, come evidenzia il Borsino Excelsior delle professioni, sono i, telematici e delle telecomunicazioni, con un indicatore di difficoltà pari al 68,1%. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Ma a essere anche praticamentesono gli attrezzisti, operai edel trattamento del(67,9%), i fonditori, saldatori, montatori carpenteria metallica (62,4%), glie operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (62,3%) e gli specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (61,9%). Tra le azioni intraprese dalle imprese per fronteggiare la difficoltà di reperimento, ...

Roma, 4 gen. (Labitalia) - Le figure più difficili da reperire, come evidenzia il Borsino Excelsior delle professioni, sono i tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni, con un indicato ...