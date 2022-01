Lavoro: le imprese prevedono 458mila assunzioni a gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono poco meno di 458mila i contratti di Lavoro programmati dalle imprese nel mese di gennaio e saliranno a circa 1,2 milioni nel trimestre gennaio - marzo con un incremento, rispetto allo stesso ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono poco meno dii contratti diprogrammati dallenel mese die saliranno a circa 1,2 milioni nel trimestre- marzo con un incremento, rispetto allo stesso ...

