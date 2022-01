Lavoratori ex Giroservice, Mortaruolo: “Reinserimento lavorativo la priorità” (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina su richiesta del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ho presieduto l’audizione della Terza Commissione Consiliare sul licenziamento dei dipendenti ex Giroservice avvenuto propria alla Vigilia di Natale. All’audizione – alla quale hanno preso parte l’Assessore regionale al Lavoro, le organizzazioni sindacali e i Lavoratori – la Regione Campania si è impegnata a valutare tutte le possibilità di Reinserimento lavorativo per i dipendenti dell’ex Giroservice. Come anticipato questa mattina dal Consigliere Borrelli, da parte nostra vigileremo sulla vicenda e faremo tutto quanto il possibile per dare una prospettiva futura ai Lavoratori e una speranza alle loro famiglie”. Così Erasmo Mortaruolo, Vicepresidente della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina su richiesta del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ho presieduto l’audizione della Terza Commissione Consiliare sul licenziamento dei dipendenti exavvenuto propria alla Vigilia di Natale. All’audizione – alla quale hanno preso parte l’Assessore regionale al Lavoro, le organizzazioni sindacali e i– la Regione Campania si è impegnata a valutare tutte le possibilità diper i dipendenti dell’ex. Come anticipato questa mattina dal Consigliere Borrelli, da parte nostra vigileremo sulla vicenda e faremo tutto quanto il possibile per dare una prospettiva futura aie una speranza alle loro famiglie”. Così Erasmo, Vicepresidente della ...

anteprima24 : ** Lavoratori ex Giroservice, #Mortaruolo: 'Reinserimento lavorativo la priorità' ** - salernocitta : M5S, Saiello: “Ex Giroservice, Regione si è impegnata a ricollocare i 130 lavoratori” - larampait : Ex #Giroservice, #RegioneCampania si è impegnata a ricollocare i 130 #lavoratori - zazoomblog : Saiello (M5S): “Ricollocare i 130 lavoratori ex Giroservice” - #Saiello #(M5S): #“Ricollocare -