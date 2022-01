Laura Torrisi in lutto, lo sfogo dell’attrice: “Nessuno merita di morire da solo” (Di martedì 4 gennaio 2022) Laura Torrisi condivide il suo dolore sui social. L’attrice ha commosso il web con una dedica inedita e una triste realtà. “Nessuno merita di morire da solo” scrive Laura Torrisi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 4 gennaio 2022)condivide il suo dolore sui social. L’attrice ha commosso il web con una dedica inedita e una triste realtà. “dida” scrive… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

