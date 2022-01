Latina | 16enne litiga con la mamma e scappa di casa in piena notte

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 gennaio 2022) Una grossa lite con la, nulla di così strano per un adolescente. Eppure, ieri sera, undiha aperto la porta ed èto didopo la discussione. Era tardi, il ragazzo è fuggito tra le 22.00 e le 23.00 di lunedì 3 gennaio 2022. La sua intenzione era recarsi dal padre, a Napoli, così è andato alla stazione di Monteleone. Una volta lì, però, non ha trovato treni, quindi è rimasto fuori per tutta la. Il personale della stazione si è accorto della sua presenza e l’ha segnata ai carabinieri, che hanno recuperato il giovane, riconsegnandolo alla madre tra le 05.00 e le 06.00 di oggi, martedì 4 gennaio 2022. Leggi anche: Nettuno, il dolore della fidanzata di Manuel: «Questa vita è troppo cattiva» su Il Corriere della Città.