Lasciare un posto vuoto a una donna tra 78 uomini. Prato della Valle e il... (Di martedì 4 gennaio 2022) Oltre a essere la quinta piazza più grande d'Europa, a Padova, Prato della Valle si distingue per un'altra eccezione: essere un cerchio celebrativo di soli uomini . Straordinario esempio di ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Oltre a essere la quinta piazza più grande d'Europa, a Padova,si distingue per un'altra eccezione: essere un cerchio celebrativo di soli. Straordinario esempio di ...

Advertising

Luce_news : Lasciare un posto vuoto a una donna tra 78 uomini. Prato della Valle e il pantheon tutto al maschile… - Rov64827300 : RT @itonnomax: PERCHÉ A LEI DI LASCIARE IL POSTO FISSO PURTROPPO NON INTERESSA? #GFvip #TeamSoleil - daniela44500717 : @pazzeska6 Si ma giustamente non si ricorda di essere madre quando si mette sotto le coperte sbaciucchiarsi con que… - Gagacali1 : RT @marcomars__: Eva eliminata per lasciare il posto a questo b5sciano che il massimo che farà sarà farsi le seghe sotto le coperte immagi… - marcomars__ : Eva eliminata per lasciare il posto a questo b5sciano che il massimo che farà sarà farsi le seghe sotto le coperte… -