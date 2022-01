Landini chiede di rendere il vaccino obbligatorio per tutti, non solo per i lavoratori (Di martedì 4 gennaio 2022) rendere obbligatorio il vaccino per tutti, non solo per i lavoratori. È la proposta di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, che in un’intervista a Repubblica giudica «insufficiente» l’obbligatorietà limitata a chi va in fabbrica o in ufficio che il premier Mario Draghi vorrebbe approvare nel consiglio dei ministri del 5 gennaio. «Serve un atto di responsabilità da parte del governo», dice Landini. Proprio mentre nel governo Lega e Movimento Cinque stelle continuano a dirsi contrari alla soluzione del Green Pass rafforzato per lavorare. Landini ricorda che dal mese di agosto il sindacato chiede l’obbligo vaccinale per tutti. «La recrudescenza del virus impone al governo un’assunzione di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 gennaio 2022)ilper, nonper i. È la proposta di Maurizio, segretario generale della Cgil, che in un’intervista a Repubblica giudica «insufficiente» l’obbligatorietà limitata a chi va in fabbrica o in ufficio che il premier Mario Draghi vorrebbe approvare nel consiglio dei ministri del 5 gennaio. «Serve un atto di responsabilità da parte del governo», dice. Proprio mentre nel governo Lega e Movimento Cinque stelle continuano a dirsi contrari alla soluzione del Green Pass rafforzato per lavorare.ricorda che dal mese di agosto il sindacatol’obbligo vaccinale per. «La recrudescenza del virus impone al governo un’assunzione di ...

