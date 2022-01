L’anatomia di un processo politico e la sfida della produzione di contropotere

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 4 gennaio 2022) Un’indagine su undi criminalità organizzata del 2005, avvenuto in un non meglio identificato luogo del Sud Italia. È, in primo luogo, un esercizio esemplare di casistica il libro di Paolo Napoli, Il sovrano dimezzato. Anatomia di un(Rosenberg & Sellier, collana Diritto al presente, pp. 120, euro 11). LA RILEVANZA DEL CASO per il diritto non è nelle corde principalinostra tradizione giuridica. Napoli è però lontano dalla tentazione ingenua di fare l’elogio del caso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.