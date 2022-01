Laboratori gratuiti su archeologia, ecologia e ambiente (Di martedì 4 gennaio 2022) La Fondazione MIdA, in collaborazione con la Cooperativa Tertium Millennium, ha ottenuto il finanziamento del progetto S.c.R.I.G.N.O. dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri partecipando all’avviso “Educare insieme”. S.c.R.I.G.N.O. sta per “esplorare il territorio come risorsa, identità, gioco, natura e opportunità”. Le attività programmate hanno l’obiettivo di far conoscere il patrimonio locale attraverso momenti formativi e Laboratoriali. Al contempo attraverso il gioco si contribuirà all’educazione ambientale e civica dei bambini e delle bambine. La prima fase del progetto, denominata Game Designer, è basata sul concetto del learning through play cioè di giocare ad imparare/imparare giocando. È rivolta a 30 bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, residenti nei paesi del Vallo di Diano e del Basso Tanagro. Le attività ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 4 gennaio 2022) La Fondazione MIdA, in collaborazione con la Cooperativa Tertium Millennium, ha ottenuto il finanziamento del progetto S.c.R.I.G.N.O. dal Dipartimento delle Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri partecipando all’avviso “Educare insieme”. S.c.R.I.G.N.O. sta per “esplorare il territorio come risorsa, identità, gioco, natura e opportunità”. Le attività programmate hanno l’obiettivo di far conoscere il patrimonio locale attraverso momenti formativi eali. Al contempo attraverso il gioco si contribuirà all’educazione ambientale e civica dei bambini e delle bambine. La prima fase del progetto, denominata Game Designer, è basata sul concetto del learning through play cioè di giocare ad imparare/imparare giocando. È rivolta a 30 bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, residenti nei paesi del Vallo di Diano e del Basso Tanagro. Le attività ...

A Pertosa laboratori di archeologia, ambiente e geologia Conoscere il territorio in cui si vive, scoprire cosa nasconde il sottosuolo, capire come vivevano gli antenati, capire come nascono le grotte: sono alcuni degli argomenti dei laboratori gratuiti su archeologia, ecologia, ambiente e geologia rivolti ai bambini del Vallo di Diano e del Basso Tanagro, a sud di Salerno. I laboratori I laboratori si terranno presso una delle ...

