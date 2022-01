La Vita in Diretta, Stefania Orlando e la rivelazione su Paolo Calissano: “Mia cugina Fabiola è disperata, qualcosa non torna sulla sua morte” (Di martedì 4 gennaio 2022) Durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda ieri 3 gennaio, si è tornati a parlare anche di Paolo Calissano, l’attore 54enne trovato morto il 30 dicembre scorso nel suo appartamento di Roma. Stefania Orlando – cugina dell’ex fidanzata di Calissano Fabiola Palese – è intervenuta e ha detto: “Lo conoscevo bene e, anche se con Fabiola si erano lasciati nel 2019, erano rimasti in ottimi rapporti. È stata lei a trovarlo, proprio perché si era allarmata del fatto che lui non rispondesse al telefono”. Poi ha spiegato: “Paolo era un uomo colto, intelligente, brillante. Molto sensibile e con questo velo di malinconia dovuto al fatto che negli ultimi tempi non riusciva più a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Durante la puntata de Lainandata in onda ieri 3 gennaio, si èti a parlare anche di, l’attore 54enne trovato morto il 30 dicembre scorso nel suo appartamento di Roma.dell’ex fidanzata diPalese – è intervenuta e ha detto: “Lo conoscevo bene e, anche se consi erano lasciati nel 2019, erano rimasti in ottimi rapporti. È stata lei a trovarlo, proprio perché si era allarmata del fatto che lui non rispondesse al telefono”. Poi ha spiegato: “era un uomo colto, intelligente, brillante. Molto sensibile e con questo velo di malinconia dovuto al fatto che negli ultimi tempi non riusciva più a ...

