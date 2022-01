La vedova di Hugo Maradona mette le cose in chiaro: “non è morto di Covid, adesso basta” (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ passata una settimana dalla morte di Hugo Maradona, fratello di Diego Armando. Sono circolate tante notizie sulle possibili cause del decesso, a chiarire la situazione è stata la vedova Paola Morra in un’intervista a ‘Il Mattino’. “Mio marito Hugo non è morto perché aveva contratto il coronavirus o per una malattia cardiaca, visto che non ne soffriva. Purtroppo una brutta bronchite, degenerata in un secondo momento, se l’è portato via senza scampo. Chiedo di rispettare il mio dolore e quello dei familiari evitando di diffondere voci che non corrispondono alla realtà e che in Argentina ultimamente continuano a circolare”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 gennaio 2022) E’ passata una settimana dalla morte di, fratello di Diego Armando. Sono circolate tante notizie sulle possibili cause del decesso, a chiarire la situazione è stata laPaola Morra in un’intervista a ‘Il Mattino’. “Mio maritonon èperché aveva contratto il coronavirus o per una malattia cardiaca, visto che non ne soffriva. Purtroppo una brutta bronchite, degenerata in un secondo momento, se l’è portato via senza scampo. Chiedo di rispettare il mio dolore e quello dei familiari evitando di diffondere voci che non corrispondono alla realtà e che in Argentina ultimamente continuano a circolare”. L'articolo CalcioWeb.

