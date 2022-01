La variante Omicron travolge gli Stati Uniti: oltre un milione di nuovi casi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo le festività natalizie e di Capodanno, la variante Omicron travolge gli Stati Uniti. Nella sola giornata di lunedì 3 gennaio, secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University, i nuovi casi di contagio da Coronavirus sono Stati oltre un milione. Un numero in netta ascesa e che è raddoppiato rispetto a soli quattro giorni fa, ed è quadruplicato rispetto alla scorsa settimana. Da inizio pandemia, i contagi sono Stati oltre 56 milioni, mentre si sono registrati quasi 830mila decessi legati al Covid. La variante Omicron è ormai dominante negli States, venendo riscontrata nel 58,6 per cento dei nuovi casi di ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo le festività natalizie e di Capodanno, lagli. Nella sola giornata di lunedì 3 gennaio, secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins University, idi contagio da Coronavirus sonoun. Un numero in netta ascesa e che è raddoppiato rispetto a soli quattro giorni fa, ed è quadruplicato rispetto alla scorsa settimana. Da inizio pandemia, i contagi sono56 milioni, mentre si sono registrati quasi 830mila decessi legati al Covid. Laè ormai dominante negli States, venendo riscontrata nel 58,6 per cento deidi ...

