La variante africana parente di Omicron Ce l' hanno tenuta nascosta per un mese | Covid e vaccini | cosa sta girando in Europa

(Di martedì 4 gennaio 2022) La Francia ha fatto registrato oltre 200mila nuovi casi dinelle ultime 24 ore, praticamente tutti riconducibili alla, che è largamente diffusa nel Paese. Nel frattempo è stata individuata una nuovache presenta 46 mutazioni e viene definita una “lontana” della. Finora sono stati identificati 12 casi a cominciare dal paziente zero, che è emerso essere un viaggiatore proveniente dal Camerun. Quindi anche questa nuovaè riconducibile al continente africano. “L'abbiamo trovata a inizio dicembre dell'anno scorso in 12 pazienti della città di Forcalquier, a un centinaio di chilometri da Marsiglia”, ha dichiarato Philippe Colson, il professore a capo della squadra che ha scoperto la nuova. ...

Advertising

VoxNewsInfo2 : : FRANCIA SCOPRE NUOVA VARIANTE AFRICANA: PIU’ RESISTENTE AI VACCINI DI OMICRON E PIU’ LETALE - ROBYBOX : @Miti_Vigliero ???????…solo l’idea di risentire i tg gridare “bucherà la III dose? “ dobbiamo prepararci alla IV e V?… - BaiettiFranco : Da Notare Tutti non vaccinati sono stati sospesi da tempo. - FabioMegnamix : RT @VoxNewsInfo2: : Variante africana: “verso 2 milioni positivi e ospedali al collasso”, Draghi fa sbarcare 500 africani - Massimo10489625 : ???? #CORONAVIRUS #VARIANTI VARIANTE AFRICANA DILAGA TRA I MEDICI VACCINATI: POSITIVI TRIPLICATI, OSPEDALI A RISCHIO -

Ultime Notizie dalla rete : variante africana

Liberoquotidiano.it

Sono stati gli stessi africani a smentire gli allarmismi occidentali, dicendo che si stava esagerando nel dipingere lasudcome devastante'. ' Omicron come un'influenza? Esattamente ...Secondo Ghebreyesus i tempi sono maturi per vaccinare anche buona parte della popolazione. ... Tuttavia ormai tutti gli studi convergono sulla minore pericolosità dell'ultima, la ...È questo potrebbe spiegare almeno in parte perché in molti casi la variante causi sintomi più lievi, dicono le prime ricerche ...La Lega non intende concedere rinvii, il calendario non concede tregue: il caso più preoccupante è quello della Salernitana che ha 11 positivi ...