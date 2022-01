La Transizione reclama azioni concrete: spero che il Green Deal non la riduca a utopia (Di martedì 4 gennaio 2022) La “Transizione” nasce come un un movimento che promuove iniziative per garantire la resilienza di una comunità, vale a dire la sua capacità di continuare a funzionare nonostante le crisi: economiche, ecologiche, disastri naturali. A teorizzare il concetto di “Transizione ecologica” era stato un ambientalista britannico, Rob Hopkins, che, basandosi su esperienze di autonomia e resilienza locale, pubblicò una serie di principi e pratiche in un libro di successo: The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience (White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2008). Con una visione ottimistica sul futuro, la Transizione è un concetto affascinante che ha riscosso un largo successo, amplificato dalla pandemia. E un forte impatto in molti campi, anche lontani dall’orticello del Devon che l’autore cura con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) La “” nasce come un un movimento che promuove iniziative per garantire la resilienza di una comunità, vale a dire la sua capacità di continuare a funzionare nonostante le crisi: economiche, ecologiche, disastri naturali. A teorizzare il concetto di “ecologica” era stato un ambientalista britannico, Rob Hopkins, che, basandosi su esperienze di autonomia e resilienza locale, pubblicò una serie di principi e pratiche in un libro di successo: The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience (White River Junction: ChelseaPublishing, 2008). Con una visione ottimistica sul futuro, laè un concetto affascinante che ha riscosso un largo successo, amplificato dalla pandemia. E un forte impatto in molti campi, anche lontani dall’orticello del Devon che l’autore cura con ...

