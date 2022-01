La terza dose fatta a 20 milioni di italiani (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 20.410.468 gli italiani che hanno fatto la "terza dose", pari al 65,84% della popolazione oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 20.410.468 gliche hanno fatto la "", pari al 65,84% della popolazione oggetto diaddizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Lo ...

Advertising

RobertoBurioni : È impressionante che i vaccini contro il ceppo di 2 anni fa, evoluto attraverso > 290 milioni di casi, e ipermutato… - GiovaQuez : La Fda ha approvato il booster per gli over 12 con il vaccino Pfizer dopo 5 mesi dal completamento del ciclo vaccin… - emenietti : c’era l’immagine perfetta per la terza dose - flowerfornam : cercherò di stare lontana dai miei e da mio fratello ?? spero la terza dose non mi faccia avere sintomi - scorpinoe : La terza dose mi ha reso una donna moderna ????? -