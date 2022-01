La strategia per il super green pass per i lavoratori, ma scaglionato (Di martedì 4 gennaio 2022) Il super green pass esteso al mondo del lavoro è in dirittura d’arrivo. Nei prossimi giorni – già domani potrebbe arrivare la prima indicazione dal Consiglio dei Ministri – si dovrebbe procedere alla stesura del nuovo decreto che estenderà la certificazione verde rafforzata (da vaccino o da guarigione) a tutti i lavoratori. Nonostante le resistenze del ricreato asse Lega-M5S, infatti, il Presidente del Consiglio Mario Draghi vuole dare seguito a quanto già detto nel corso dell’ultimo cdm del 2021, quando i rappresentanti del governo si erano dati appuntamento all’anno nuovo a Palazzo Chigi con la “promessa” di affrontare questo tema. Il super green pass lavoro si farà, ma sarà scaglionato Probabilmente, però, sarà stilato un calendario ben preciso con ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilesteso al mondo del lavoro è in dirittura d’arrivo. Nei prossimi giorni – già domani potrebbe arrivare la prima indicazione dal Consiglio dei Ministri – si dovrebbe procedere alla stesura del nuovo decreto che estenderà la certificazione verde rafforzata (da vaccino o da guarigione) a tutti i. Nonostante le resistenze del ricreato asse Lega-M5S, infatti, il Presidente del Consiglio Mario Draghi vuole dare seguito a quanto già detto nel corso dell’ultimo cdm del 2021, quando i rappresentanti del governo si erano dati appuntamento all’anno nuovo a Palazzo Chigi con la “promessa” di affrontare questo tema. Illavoro si farà, ma saràProbabilmente, però, sarà stilato un calendario ben preciso con ...

Advertising

GrandeFratello : Dopo alcune litigate in Casa alcuni rapporti tornano normali... come se niente fosse. Falsità? Strategia? Ci siete… - riotta : Serpeggia diffuso ormai il rimpianto per l'Afghanistan con gli americani a Kabul, mentre i Talebani rinchiudono don… - fattoquotidiano : Ungheria, dagli ospedali vietati ai giornalisti ai dati sul Covid non aggiornati: la strategia di Viktor Orban per… - Francis72190791 : Tutti indignati che Barù abbia detto di essere entrato con una strategia per eliminare gli altri concorrenti ?? oh n… - fefebaraonda : RT @Brunomgiordano: No smart working. Scuole aperte ad ogni costo. Sembra la strategia di governo e alcune regioni per lasciare diffondere… -