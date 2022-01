La Serie A piomba nel caos Covid, ma la Lega non rinvierà nessuna partita (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Covid-19 torna a colpire la Serie A. E lo fa in maniera forte e decisa: quasi un centinaio le positività tra giocatori e membri dello staff, diciannove squadre su venti colpite (solo la Lazio al momento è senza contagi) e in alcuni casi veri e propri focolai che mettono a repentaglio l’attività sportiva. Ma la posizione della Lega di Serie A è forte e chiara: nessuna partita, da qui a fine campionato, verrà rinviata. Neanche con 15-20 casi a squadra. Infatti nel regolamento di quest’anno non c’è scritto da nessuna parte che si deve avere un numero minimo di contagiati per chiedere il rinvio, regola che invece valeva per lo scorso anno (un bonus annuale superate le dieci positività). E dunque a decidere il calendario di Serie A, tenetevi forte, ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Il-19 torna a colpire laA. E lo fa in maniera forte e decisa: quasi un centinaio le positività tra giocatori e membri dello staff, diciannove squadre su venti colpite (solo la Lazio al momento è senza contagi) e in alcuni casi veri e propri focolai che mettono a repentaglio l’attività sportiva. Ma la posizione delladiA è forte e chiara:, da qui a fine campionato, verrà rinviata. Neanche con 15-20 casi a squadra. Infatti nel regolamento di quest’anno non c’è scritto daparte che si deve avere un numero minimo di contagiati per chiedere il rinvio, regola che invece valeva per lo scorso anno (un bonus annuale superate le dieci positività). E dunque a decidere il calendario diA, tenetevi forte, ...

