La Regina potrebbe discendere da Maometto? L’incredibile scoperta degli storici (Di martedì 4 gennaio 2022) L’albero genealogico della Famiglia Reale è sicuramente molto vario e pieno di storia. Sarebbe talmente vario che alcuni storici hanno dichiarato che la Regina potrebbe essere una lontana parente del profeta Maometto. Secondo quanto riportato dal ‘The Mirror’ gli storici, convinti della parentela con il fondatore dell’Islam, si sono pronunciati dopo aver esaminato 43 generazioni dell’albero genealogico della Regina. Nel 2018 erano state pubblicate delle ricerche sul giornale marocchino ‘Al-Ousboue’: sostenevano che la linea di sangue della Regina passa per il Conte di Cambridge fino alla Spagna medievale musulmana. LEGGI ANCHE => Il ritorno di Harry e Meghan: L’incredibile ipotesi mentre i due cercano casa Lo scrittore dell’articolo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022) L’albero genealogico della Famiglia Reale è sicuramente molto vario e pieno di storia. Sarebbe talmente vario che alcunihanno dichiarato che laessere una lontana parente del profeta. Secondo quanto riportato dal ‘The Mirror’ gli, convinti della parentela con il fondatore dell’Islam, si sono pronunciati dopo aver esaminato 43 generazioni dell’albero genealogico della. Nel 2018 erano state pubblicate delle ricerche sul giornale marocchino ‘Al-Ousboue’: sostenevano che la linea di sangue dellapassa per il Conte di Cambridge fino alla Spagna medievale musulmana. LEGGI ANCHE => Il ritorno di Harry e Meghan:ipotesi mentre i due cercano casa Lo scrittore dell’articolo ...

Advertising

duefossette : Assorbenti Lines* i peggiori della storia e non capisco come DUE pacchi famiglia siano finiti nel mobiletto del bag… - blclrh : MoM potrebbe durare circa tre ore ma per me anche quattro cinque sei chi sono io per non starmene zitta e muta ad a… - cumanesaactiva : RT @RaiNews: Domani il giudice deciderà se indire il processo a carico del figlio della Regina d'Inghilterra - hiddlestovn : questa regina potrebbe avere chiunque (ME!) e sceglie proprio lui (NON ME!) - cuchacucha : RT @RaiNews: Domani il giudice deciderà se indire il processo a carico del figlio della Regina d'Inghilterra -