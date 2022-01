La Ragazza di Oslo 2 ci sarà? Il thriller norvegese sull’ISIS ha scalato la top10 Netflix durante le feste

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ladiè unche ha saputo scalare le preferenze degli utenti dientrando inin Italia nell’ultima settimana del 2021. Chi era in cerca di una serie d’azione e suspance, si è ritrovato a guardare questo dramma ambientato tra Norvegia e Israele, che racconta una storia di crimini internazionali compiuti dall’ISIS. Sebbene la trama de Ladipossa sembrare un po’ datata rispetto all’attualità – il tema dell’antiterrorismo ha spopolato nel ventennio appena concluso ma ora sembra meno forte in termini di richiamo sul pubblico – probabilmente il recente ritorno al potere dei talebani in Afghanistan ha riacceso un certo interesse nei confronti di storie che pure sembrerebbero ambientate nel passato ...

AleshV : che noia la ragazza di oslo - MassimoRiserbo5 : @68kikka @S_ara_____ @NetflixIT La ragazza di Oslo - MassimoRiserbo5 : @S_ara_____ @NetflixIT La ragazza di Oslo - ha la stessa tensione di Fauda. - StefanoRuocco12 : @NetflixIT La ragazza di Oslo - aleorru69 : Ragazza di Oslo su Netflix (non e un porno). Visto primo episodio. Continuo o non ne vale la pena.? -

Norvegia, un posto al sicuro La tappa in Scandinavia risulta quasi obbligatoria dato che il padre della ragazza di Bond, Madeleine, ne è originario. Poco fuori da Oslo infatti, la coppia ha a ...