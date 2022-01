La prima smart band per cani è un collare che misura il battito, traccia l'attività fisica e permette di trovare il cane se scappa (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno smartcollar da mettere intorno al collo del nostro amico fedele per misurare il battito cardiaco grazie a un radar miniaturizzato. traccia inoltre l’attività fisica, e se fido scappa c’è il GPS... Leggi su dday (Di martedì 4 gennaio 2022) Unocollar da mettere intorno al collo del nostro amico fedele perre ilcardiaco grazie a un radar miniaturizzato.inoltre l’, e se fidoc’è il GPS...

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI - Ue: smart working. Italia: tutti in ufficio ?? - reportrai3 : Quando diamo il via alla prima installazione sulla Smart TV delle APP da Amazon a Netflix appaiono le informazioni… - Digital_Day : Poteva mancare il collare smart per cani? Ovviamente no - anna2482003 : @Giordy39221323 Ma chi io? Io ho votato la riforma Cartabia? Ma che davvero? Sulla legalizzazione magari potessimo… - Antonio41835659 : RT @francotaratufo2: ' Quell’altro genio di Brunetta ha smantellato lo smart working nella Pa, prima arma usata in tutto il resto dell’Ue e… -