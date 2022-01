La polemica tra gli abitanti di Stresa e Report sul disastro del Mottarone (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Gli stresiani non sono omertosi e collusi". Il sindaco di Stresa Marcella Severino ha scritto una lettera al conduttore di Report Sigfrido Ranucci in merito al servizio andato in onda lunedì scorso e dedicato alla tragedia della funivia del Mottarone. Severino chiede di rettificare alcune affermazioni come "anche i sassi sapevano" o "a Stresa tutti hanno un parente che ha lavorato per Nerini", che, secondo la prima cittadina, volevano "far passare un messaggio di omertà da parte della popolazione". "Ricordo che la città di Stresa, la cui economia è principalmente basata sul turismo, ha fortemente subito questa terribile tragedia sia dal lato umano che per le ripercussioni notevoli sulla propria immagine - prosegue Severino - da sindaco mi sento in dovere di difendere e tutelare la mia città e ... Leggi su agi (Di martedì 4 gennaio 2022) AGI - "Gli stresiani non sono omertosi e collusi". Il sindaco diMarcella Severino ha scritto una lettera al conduttore diSigfrido Ranucci in merito al servizio andato in onda lunedì scorso e dedicato alla tragedia della funivia del. Severino chiede di rettificare alcune affermazioni come "anche i sassi sapevano" o "atutti hanno un parente che ha lavorato per Nerini", che, secondo la prima cittadina, volevano "far passare un messaggio di omertà da parte della popolazione". "Ricordo che la città di, la cui economia è principalmente basata sul turismo, ha fortemente subito questa terribile tragedia sia dal lato umano che per le ripercussioni notevoli sulla propria immagine - prosegue Severino - da sindaco mi sento in dovere di difendere e tutelare la mia città e ...

