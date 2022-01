La pillola di Merck contro il covid da oggi in Italia sarà una svolta?

Advertising

Arriva in commercio in Italia il Molnupiravir , ladiche potrà essere utilizzata nei casi di Covid - 19 non ospedalizzati ma a rischio di complicazioni. Il farmaco, insieme al Redemsivir , è tra i farmaci che potrebbero dare una ...Laanti Covid diè in arrivo in Italia. Sarà distribuita alle Regioni dalla struttura commissariale di Figliuolo, da oggi 4 gennaio. Il Molnupiravir " ricorda l'Aifa " è un antivirale orale,...Vota! Da oggi le Regioni avranno a disposizione la pillola anti-Covid: tutte le info sul Molnupiravir. La pillola anti Covid di Merck è in arrivo in Italia. Sarà distribuita all ...Da oggi i medici italiani possono usare il molnupiravir, il farmaco anti Covid autorizzato da Aifa, prodotto da Merck che avrà come nome commerciale Lagevrio. Si tratta di un antivirale ...