La pillola anti-Covid Molnupiravir da oggi arriva in Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) Da oggi 4 gennaio 2022 in Italia sarà distribuita la nuova pillola antivirale Merck-Molnupiravir (il nome con cui si troverà in commercio è Legevrio). Le operazioni saranno coordinate dalla struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, che farà recapitare le scorte alle regioni. Come avevamo già scritto sul Foglio, l'approvazione da parte di Aifa è arrivata il 30 dicembre scorso. La commissione tecnica scientifica ha così sancito la validità del farmaco per il trattamento domiciliare dei pazienti non ospedalizzati. Come funziona Molnupiravir Molnupiravir è una pillola da somministrare per via orale, con due assunzioni al giorno per cinque giorni di quattro compresse da 200 mg. L'utilizzo è indicato entro 5 ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Da4 gennaio 2022 insarà distribuita la nuovavirale Merck-(il nome con cui si troverà in commercio è Legevrio). Le operazioni saranno coordinate dalla struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo, che farà recapitare le scorte alle regioni. Come avevamo già scritto sul Foglio, l'approvazione da parte di Aifa èta il 30 dicembre scorso. La commissione tecnica scientifica ha così sancito la validità del farmaco per il trattamento domiciliare dei pazienti non ospedalizzati. Come funzionaè unada somministrare per via orale, con due assunzioni al giorno per cinque giorni di quattro compresse da 200 mg. L'utilizzo è indicato entro 5 ...

