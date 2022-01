La pillola anti Covid da oggi è anche in Italia: ecco chi può usarla (Di martedì 4 gennaio 2022) Da oggi è a disposizione in Italia il primo antivirale specifico contro SARS-CoV-2, la pillola anti Covid di Merck chiamata molnupiravir (nome commerciale «Lagevrio»). Dopo il via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) nella seduta del 22 dicembre, il farmaco viene distribuito da oggi dalla Struttura Commissariale alle Regioni e per la sua prescrizione è previsto l’utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito della stessa Aifa. Il medicinale è autorizzato per il «trattamento dei pazienti Covid-19 non ricoverati con recente insorgenza di malattia da lieve a moderata e con condizioni cliniche sottostanti che possono rappresentare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Daè a disposizione inil primovirale specifico contro SARS-CoV-2, ladi Merck chiamata molnupiravir (nome commerciale «Lagevrio»). Dopo il via libera della Commissione tecnico scientifica dell’Agenziana del farmaco (Aifa) nella seduta del 22 dicembre, il farmaco viene distribuito dadalla Struttura Commissariale alle Regioni e per la sua prescrizione è previsto l’utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito della stessa Aifa. Il medicinale è autorizzato per il «trattamento dei pazienti-19 non ricoverati con recente insorgenza di malattia da lieve a moderata e con condizioni cliniche sottostche possono rappresentare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - MediasetTgcom24 : Da oggi distribuita alle Regioni la pillola anti-Covid di Merck #Merck - zazoomblog : Giornata storica. Arriva in Italia il primo farmaco anti Covid: è il giorno della pillola antivirale Merck -… - 361_magazine : Pillola anti Covid, da oggi è disponibile in Italia. Ecco a chi sarà destinata -