La patente? La prendo a quarant'anni! (Di martedì 4 gennaio 2022) Ho deciso, prendo la patente. Per coloro che la posseggono è una meravigliosa chiave per ottenere libertà e indipendenza. Al contrario, per me, è un test temuto e costantemente rimandato. Come per tutti coloro che soffrono di amaxofobia, ovvero la paura di guidare. Come superare tranquillamente l'esame per la patente "Quando mi immagino dietro un volante, penso a tutto ciò di cui dovrei essere consapevole: cosa sta succedendo davanti, dietro, il volante, i pedali… Ed ecco….è come se mi togliessero l'aria." "Sento che, se avessi la patente, sarei un pessimo guidatore e un pericolo per gli altri. Faccio fatica a crescere. Non guidare mi fa dipendere dagli altri." Leggevo che la paura di prendere la patente è considerata come "paura di crescere". Il timore di perdere tutti i benefici ...

