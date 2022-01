La nuova variante scoperta in Francia a inizio dicembre: di cosa parliamo e perché non è ancora tra quelle monitorate dall’Oms (Di martedì 4 gennaio 2022) Il primo tweet risale al 9 dicembre scorso: “Una nuova variante Covid-19 è stata rilevata a Forcalquier. È stata chiamata variante IHU e depositata su GISAID con il nome B.1.640.2“. Così l’istituto IHU Méditerranée Infection di Marsiglia annunciava di aver scoperto una nuova variante del coronavirus e di averla caricata sul database genetico internazionale. È stata individuata su alcune persone nel comune di Forcalquier, nel sud della Francia, e il “paziente zero” è proveniente dal Camerun. Il giorno dopo i giornali francesi ne hanno dato la notizia, ma la scoperta di questa nuova variante è arrivata alla ribalta in Italia solo a inizio gennaio. Senza una particolare ragione, al momento, visto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il primo tweet risale al 9scorso: “UnaCovid-19 è stata rilevata a Forcalquier. È stata chiamataIHU e depositata su GISAID con il nome B.1.640.2“. Così l’istituto IHU Méditerranée Infection di Marsiglia annunciava di aver scoperto unadel coronavirus e di averla caricata sul database genetico internazionale. È stata individuata su alcune persone nel comune di Forcalquier, nel sud della, e il “paziente zero” è proveniente dal Camerun. Il giorno dopo i giornali francesi ne hanno dato la notizia, ma ladi questaè arrivata alla ribalta in Italia solo agennaio. Senza una particolare ragione, al momento, visto che ...

