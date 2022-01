La Nestlé smentisce | è una ' bufala' | il marchio Buitoni continua a esistere

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il: "opera e continuerà a operare in Italia e all'estero con i suoi prodotti storici e iconici del made in Italy ": lo sottolineaitaliana in una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nestlé smentisce

Gazzetta del Sud

Il marchio Buitoni continua a esistere: " Buitoni opera e continuerà a operare in Italia e all'estero con i suoi prodotti storici e iconici del made in Italy ": lo sottolineaitaliana in una nota. Attraverso il comunicato la multinazionale dolciaria "precisa che la notizia della fine del marchio Buitoni diffusa da alcuni organi di stampa quest'oggi è del tutto ...Lo si legge in una nota diItaliana che precisa che 'Buitoni opera e continuerà a operare in ... Nestlèla notizia.