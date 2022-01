La malattia del Pd, Renzi e il mestiere della sinistra (Di martedì 4 gennaio 2022) Il clima un po’ rintronato e annoiato del primo giorno del 2022 ha contribuito a generare una polemica mediatica tra Massimo D’Alema e alcune personalità del Pd. L’ex presidente del Consiglio, nell’incontro di Articolo 1 per gli auguri di Buon Anno, ha definito la fase Renziana del Pd “una deriva disastrosa, una malattia che fortunatamente è guarita da sola, ma c’era”. Sulle parole di D’Alema, è intervenuto, tra gli altri, Gianni Cuperlo, il quale un po’ piccato ha sottolineato che “la ‘malattia’ dem di certo non è guarita da sola, ma è guarita perché c’è chi in quel partito è rimasto e ha combattuto a viso aperto anche per sconfiggere una linea sbagliata.” Da persona informata dei fatti, portatore di posizioni piuttosto divergenti dalla linea di Matteo Renzi, ripeto qui la principale valutazione espressa a motivo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Il clima un po’ rintronato e annoiato del primo giorno del 2022 ha contribuito a generare una polemica mediatica tra Massimo D’Alema e alcune personalità del Pd. L’ex presidente del Consiglio, nell’incontro di Articolo 1 per gli auguri di Buon Anno, ha definito la faseana del Pd “una deriva disastrosa, unache fortunatamente è guarita da sola, ma c’era”. Sulle parole di D’Alema, è intervenuto, tra gli altri, Gianni Cuperlo, il quale un po’ piccato ha sottolineato che “la ‘’ dem di certo non è guarita da sola, ma è guarita perché c’è chi in quel partito è rimasto e ha combattuto a viso aperto anche per sconfiggere una linea sbagliata.” Da persona informata dei fatti, portatore di posizioni piuttosto divergenti dalla linea di Matteo, ripeto qui la principale valutazione espressa a motivo ...

Advertising

fattoquotidiano : Gianfranco Pasquino: “Pd e la malattia del renzismo? D’Alema ha ragione, inadeguata la risposta di Letta. Renzi? No… - marattin : Io credo che queste prese di posizione siano sincere. Quello su cui - rispettosamente - non concordo è la convinzio… - fattoquotidiano : Massimo D’Alema vuole tornare nei dem: “Il Pd è guarito dalla malattia del renzismo. Oggi la ricomposizione appare… - superpeppeball : @Tommy_Rabbit Ne approfitto e la butto qui... Malattia professionale del giornalista, ansa allo stomaco - Valentinazito91 : RT @ilfoglio_it: Da oggi la pillola anti #Covid di Merck sarà distribuita dalla struttura commissariale alle regioni: come spiegavamo in qu… -