La madre della sposa è positiva al Covid e scatta la quarantena per tutti a 36 ore dal matrimonio: "Ora chiediamo i danni all'ospedale" (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono stati costretti ad annullare il matrimonio a 36 ore dalla cerimonia perché la madre della sposa è risultata positiva al Coronavirus e, a causa dei contatti con lei, anche i futuri coniugi dovevano restare in isolamento. Adesso la coppia intende chiedere i danni morali e materiali per una presunta cattiva gestione della vicenda da parte dell'ospedale, in particolare per la comunicazione della positività all'anziana, ma anche per il fatto che la donna era stata inizialmente dimessa, a fronte di alcuni sintomi, per poi venire ricoverata. I fatti sono avvenuti circa un mese fa a Ferrara ma la notizia è stata diffusa solo ora. La donna, 70enne, pochi giorni prima delle nozze di sua figlia, ha avvertito dolori addominali. Dopo aver consultato il proprio ...

