«La guerra di domani», «Geostorm» e tutti gli altri film ambientati nel 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Quali sono i film ambientati nel 2022? La domanda di primo acchito può sembrare strana, però dobbiamo renderci conto che viviamo in un'epoca in cui ogni anno è già stato descritto e trattato in un’opera cinematografica prima del tempo. Un fenomeno dovuto soprattutto alla fantascienza, un genere popolare e di grande successo nello scorso secolo, in cui fa parte naturale del gioco narrativo immaginare eventi e scenari futuri sia dal punto di vista politico, sia di ordine sociale. Alcuni dei film che si svolgono nel 2022 sono abbastanza recenti, come nel caso del visionario La guerra di domani (Tomorrow's War), ma ci sono anche altri classici in cui l’anno in cui viviamo è un futuro già arrivato ed è molto diverso da quello che avevano immaginato. Ecco ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Quali sono inel? La domanda di primo acchito può sembrare strana, però dobbiamo renderci conto che viviamo in un'epoca in cui ogni anno è già stato descritto e trattato in un’opera cinematografica prima del tempo. Un fenomeno dovuto soprattutto alla fantascienza, un genere popolare e di grande successo nello scorso secolo, in cui fa parte naturale del gioco narrativo immaginare eventi e scenari futuri sia dal punto di vista politico, sia di ordine sociale. Alcuni deiche si svolgono nelsono abbastanza recenti, come nel caso del visionario Ladi(Tomorrow's War), ma ci sono ancheclassici in cui l’anno in cui viviamo è un futuro già arrivato ed è molto diverso da quello che avevano immaginato. Ecco ...

Venere781 : @FmMosca #Salvini posta #Nutella ormai è una nullità, conta zero Rimane la dichiarazione di guerra dalla quale dobb… - Corry08101961 : RT @MattiaPievani: Io vorrei capire come Bassetti può dire che #Omicron sia poco più che un raffreddore anche per i non vaccinati mentre do… - Laura45770337 : RT @MattiaPievani: Io vorrei capire come Bassetti può dire che #Omicron sia poco più che un raffreddore anche per i non vaccinati mentre do… - MarceVann : RT @MattiaPievani: Io vorrei capire come Bassetti può dire che #Omicron sia poco più che un raffreddore anche per i non vaccinati mentre do… - MattiaPievani : Io vorrei capire come Bassetti può dire che #Omicron sia poco più che un raffreddore anche per i non vaccinati ment… -