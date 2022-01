La denuncia del Papa: “Una follia perseguitare chi professa la propria fede pubblicamente” (Di martedì 4 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Non è soltanto inaccettabile: è disumano, è una follia” perseguitare le persone che professano la loro fede pubblicamente. A denunciarlo è Papa Francesco nel videomessaggio con l’intenzione di preghiera per il mese di gennaio diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema: “Discriminazione e persecuzione religiosa”. “Come può essere che attualmente molte minoranze religiose subiscano discriminazioni o persecuzioni? Come permettiamo, in questa società tanto civilizzata, che ci siano persone che vengono perseguitate semplicemente perché professano pubblicamente la propria fede?”, si domanda Bergoglio. “La libertà religiosa non si limita alla ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Non è soltanto inaccettabile: è disumano, è unale persone cheno la loro. Arlo èFrancesco nel videomessaggio con l’intenzione di preghiera per il mese di gennaio diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera delsul tema: “Discriminazione e persecuzione religiosa”. “Come può essere che attualmente molte minoranze religiose subiscano discriminazioni o persecuzioni? Come permettiamo, in questa società tanto civilizzata, che ci siano persone che vengono perseguitate semplicemente perchénola?”, si domanda Bergoglio. “La libertà religiosa non si limita alla ...

