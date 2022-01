La Corona dei Re | la ciambella regale cioccolato | mandorle e agrumi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ladei Re è unasoffice e aromatica, arricchita da. Viene preparata tradizionalmente per l’Epifania, proprio per celebrare il lungo viaggio intrapreso dai re Magi fino alla grotta di Betlemme. Allora perché presentarla oggi, con così largo anticipo? Semplice perché per una resa davvero straordinaria, l’impasto andrebbe preparato 24 ore prima! Procuratevi: per l’impasto: lievito di birra fresco, 20 g farina bianca, 400 g uova, 3 (2 intere + 1 albume per l’impasto, il tuorlo rimanente servirà per la doratura) acqua tiepida, 80 ml burro freddo, 130 g sale fino, 1 cucchiaino zucchero, 70 g limone biologico, 1 solo la scorza aranbcia non trattata, 1 solo la scorza per farcire: gocce difondente, 100 g scorze di aranbia ...