La Coppa del Mondo “milanese” compie 50 anni (Di martedì 4 gennaio 2022) Il trofeo della Coppa del Mondo FIFA compie 50 anni. Un riconoscimento “milanese” – tra i più importanti, se non il più prestigioso nel Mondo del calcio – ideato e realizzato dallo scultore Silvio Gazzaniga, scomparso nel 2016, fra l’agosto ed il settembre del 1971 nel laboratorio di via Volta (a due passi dall’Accademia di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 gennaio 2022) Il trofeo delladelFIFA50. Un riconoscimento “” – tra i più importanti, se non il più prestigioso neldel calcio – ideato e realizzato dallo scultore Silvio Gazzaniga, scomparso nel 2016, fra l’agosto ed il settembre del 1971 nel laboratorio di via Volta (a due passi dall’Accademia di L'articolo

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19 | Rinviate a data da destinarsi #ToroJuve e #JuveRoma, rispettivamente valevoli per la quindicesima giorna… - Corriere : La Coppa Fifa per i campioni del mondo è milanese. «La scolpì mio padre, Silvio Gazzaniga» - _Carabinieri_ : Splendida vittoria per l’App. Dominik Paris, del Centro Sportivo #Carabinieri, che a Bormio vince la “Stelvio”, dis… - CalcioFinanza : La Coppa del Mondo “milanese” compie 50 anni - Eled_nil : @LazzariAmbrogio Solo se lei ha rotto la coppa dell'olio dell'auto del marito e dopo che si è accesa la spia ha con… -