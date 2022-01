La casa vuota ora che siete andati tutti via (Di martedì 4 gennaio 2022) Come un’invasione di campo già predetta, un carnevale di Rio fuori stagione, un uragano che porta con sé disordine e meraviglia, così sono per me i giorni di festa. Perché sono quelli in cui le cose da fare aumentano a dismisura e il tempo da dedicare a me stessa diminuisce fino a sparire. Perché è durante quei giorni che tutti tornano a casa. Tornano i figli che, con il trascorrere dei mesi e degli anni, non sono più soli. C’è la fidanzata, che poi diventa moglie. E arrivano i nipoti che hanno bisogno di più spazio e di maggior tempo da dedicargli. Perché tutti vogliono giocare con i grandi, mentre loro vogliono chiacchierare, ridere e raccontarsi. Perché i momenti per stare insieme sono sempre meno e le distanze geografiche, invece, sono aumentate. Così i periodi di festa sono i più stancanti per me, ma anche quelli più pieni. Gli ... Leggi su dilei (Di martedì 4 gennaio 2022) Come un’invasione di campo già predetta, un carnevale di Rio fuori stagione, un uragano che porta con sé disordine e meraviglia, così sono per me i giorni di festa. Perché sono quelli in cui le cose da fare aumentano a dismisura e il tempo da dedicare a me stessa diminuisce fino a sparire. Perché è durante quei giorni chetornano a. Tornano i figli che, con il trascorrere dei mesi e degli anni, non sono più soli. C’è la fidanzata, che poi diventa moglie. E arrivano i nipoti che hanno bisogno di più spazio e di maggior tempo da dedicargli. Perchévogliono giocare con i grandi, mentre loro vogliono chiacchierare, ridere e raccontarsi. Perché i momenti per stare insieme sono sempre meno e le distanze geografiche, invece, sono aumentate. Così i periodi di festa sono i più stancanti per me, ma anche quelli più pieni. Gli ...

Advertising

lorenxosabaa : E quindi baciami e fanculo la droga, casa mia è vuota pure se non è vuota, non sono solo un uomo ho la forza di una… - anarchyfindus : RT @vore_yibo: Comunque il mio headcanon fenglian è che poco dopo esser stato mandato via fx era tornato indietro ma aveva trovato una casa… - vore_yibo : Comunque il mio headcanon fenglian è che poco dopo esser stato mandato via fx era tornato indietro ma aveva trovato… - capocchiatr : ogni volta che urlo dal corridoio attenzione sto uscendo poi sento porte che si chiudono gente che corre e la casa… - UnaRoSainAria : RT @Ioebasta_17: (Spruzzare profumi, scaldare brioches, preparare caffè, per non far sembrare vuota una casa vuota.) -

Ultime Notizie dalla rete : casa vuota L'analisi. Riconoscere la propria vocazione, una scoperta per fare la storia ...il mondo come un palcoscenico sul quale giocare la propria parte e la realtà come una forma vuota ... che si realizza in uno spazio sentito come casa e insieme a persone alle quali si comprende di ...

Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: "La devo inquadrare bene" Leggi anche Davide Silvestri vuota il sacco sulle coppie del Gf Vip Alessandro ha poi continuato ... Davide non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità circa la loro relazione nata nella Casa del Gf Vip ...

Natascia Abbattista, Riunione di condominio – Casa Vuota ExibArt Tentato raggiro a proprietaria di casa: ladre messe in fuga dai vicini L'episodio a Falconara Marittima Il fatto è accaduto a Falconara Marittima nella serata di ieri ed ha visto tre donne di origini meridionali riuscire ad entrare all’interno di un appartamento dove con ...

Il Covid lascia camere e sale congressi vuote: lo Sheraton licenzia tutti i suoi 164 lavoratori Prima la crisi scaturita dalla pandemia con conferenze e congressi annullati, poi i lavori di ristrutturazione: l’hotel di lusso manda a casa 164 persone. I sindacati: "E’ inaccettabile" ...

...il mondo come un palcoscenico sul quale giocare la propria parte e la realtà come una forma... che si realizza in uno spazio sentito comee insieme a persone alle quali si comprende di ...Leggi anche Davide Silvestriil sacco sulle coppie del Gf Vip Alessandro ha poi continuato ... Davide non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità circa la loro relazione nata nelladel Gf Vip ...L'episodio a Falconara Marittima Il fatto è accaduto a Falconara Marittima nella serata di ieri ed ha visto tre donne di origini meridionali riuscire ad entrare all’interno di un appartamento dove con ...Prima la crisi scaturita dalla pandemia con conferenze e congressi annullati, poi i lavori di ristrutturazione: l’hotel di lusso manda a casa 164 persone. I sindacati: "E’ inaccettabile" ...