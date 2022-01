La (bella) fine della storia della bambina scartata dalla squadra di calcio perché femmina (Di martedì 4 gennaio 2022) Era andata insieme al suo cuginetto alla sede della Pavoniana Gymnasium, storica società calcistica di Brescia da sempre focalizzata sull’attività del settore giovanile. Per lei, una bambina di 8 anni, le iscrizioni erano chiuse. Per il suo accompagnatore, no. Un caso – accaduto lo scorso ottobre – che ha aperto un dibattito collettivo sull’argomento e che adesso si è chiuso nel migliore dei modi, con l’invito del Brescia calcio Femminile a unirsi a loro. Il papà dell’aspirante calciatrice, Alessandro, spiegò al tempo così i dettagli della vicenda: “La Pavoniana non prende bambine, questa la motivazione che ci hanno dato. Mia figlia non si aspettava parole del genere e ci è rimasta molto male. Ho provato anche a passare dal presidente, Umberto Cervati, credendo si trattasse di un ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Era andata insieme al suo cuginetto alla sedePavoniana Gymnasium, storica società calcistica di Brescia da sempre focalizzata sull’attività del settore giovanile. Per lei, unadi 8 anni, le iscrizioni erano chiuse. Per il suo accompagnatore, no. Un caso – accaduto lo scorso ottobre – che ha aperto un dibattito collettivo sull’argomento e che adesso si è chiuso nel migliore dei modi, con l’invito del BresciaFemminile a unirsi a loro. Il papà dell’aspirante calciatrice, Alessandro, spiegò al tempo così i dettaglivicenda: “La Pavoniana non prende bambine, questa la motivazione che ci hanno dato. Mia figlia non si aspettava parole del genere e ci è rimasta molto male. Ho provato anche a passare dal presidente, Umberto Cervati, credendo si trattasse di un ...

La (bella) fine della storia della bambina scartata dalla squadra di calcio perché femmina

