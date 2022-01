Kurt Angle:”Attualmente sono nella mia migliore condizione fisica e voglio mantenere la porta aperta per un ritorno” (Di martedì 4 gennaio 2022) Kurt Angle torna ad allenarsi ed è soddisfatto della sua condizione fisica, il WWE Hall of Famer ha recentemente dichiarato durante la trasmissione del suo podcast di aver raggiunto la migliore condizione fisica della sua vita. Che possa essere un indizio per un ritorno in ring? Angle ha dichiarato di non avere piani specifici in merito, ma sta lavorando affinché la porta per un ultimo match sia sempre aperta. Ecco nel dettaglio le parole dell’eroe olimpico. “sono molto felice dei miei progressi” Durante il ‘Kurt Angle Show’ l’ex WWE Champion ha confessato di aver patito gli effetti della pandemia: lo stile di vita sedentario che ha dovuto ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 gennaio 2022)torna ad allenarsi ed è soddisfatto della sua, il WWE Hall of Famer ha recentemente dichiarato durante la trasmissione del suo podcast di aver raggiunto ladella sua vita. Che possa essere un indizio per unin ring?ha dichiarato di non avere piani specifici in merito, ma sta lavorando affinché laper un ultimo match sia sempre. Ecco nel dettaglio le parole dell’eroe olimpico. “molto felice dei miei progressi” Durante il ‘Show’ l’ex WWE Champion ha confessato di aver patito gli effetti della pandemia: lo stile di vita sedentario che ha dovuto ...

