Kim Cattrall, il ricordo del fratello su Instagram: "Manchi ora e per sempre" (Di martedì 4 gennaio 2022) Ci sono assenze che nonostante il trascorrere del tempo non smettono mai di far male: è quello che ci ricorda Kim Cattrall, l'attrice che ha prestato il volto a Samantha Jones di Sex and The City, che ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae insieme al fratello, scomparso nel 2018. Kim Cattrall, il ricordo struggente È un ricordo struggente quello di Kim Cattrall per il fratello Christopher, nel giorno in cui lui avrebbe compiuto 59 anni. "Oggi sarebbe stato il 59esimo compleanno del mio fratellino Chris. Tanti auguri, dolce "Topher". Manchi ora e per sempre. Riposa in pace", ha scritto l'attrice 65enne, aggiungendo l'hashtag SuicidePrevention.

