Keanu Reeves protagonista di una serie prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio? Primi dettagli su Il Diavolo e la Città Bianca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Keanu Reeves

Non è la prima volta che vi parliamo di comeriesca sempre a migliorare le vite altrui con gesti, a volte semplici e a volte enormi, che spesso vengono dati per scontati quando si parla di star di Hollywood. Ma che in verità non lo ...Ci vogliono Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese per portaresul piccolo schermo! L'attore 57enne, che in questo momento è al cinema con The Matrix: Resurrections , è in trattativa per un ruolo nella serie The Devil in the White City , come ...Ci vogliono Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese per portare Keanu Reeves sul piccolo schermo! L'attore 57enne, che in questo momento è al cinema con The Matrix: Resurrections , è in trattativa per un ...Nei cinema arriva il quarto film della serie a più di 20 anni dal primo. Non proprio una ripartenza con nuove premesse, come annunciato, ma il proseguimento di una storia che va conosciuta ...