Katia Ricciarelli si scaglia ancora contro Lulù e tra le due scoppia la lite (Di martedì 4 gennaio 2022) Katia Ricciarelli vs Lulù Selassié Sono ore di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ormai si sono creati due gruppi distinti tra i concorrenti e in particolare a finire al centro di numerose liti sono state le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli. Tra le Principesse e la cantante lirica infatti c’è ormai una L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 gennaio 2022)vsSelassié Sono ore di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ormai si sono creati due gruppi distinti tra i concorrenti e in particolare a finire al centro di numerose liti sono state le sorelle Selassié e. Tra le Principesse e la cantante lirica infatti c’è ormai una L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Orybera95 : RT @vincycernic2: L'Orange Room in veranda capitanata da Nathaly che distrugge Katia Ricciarelli è uno spettacolo che non si vede tutti i g… - giuliaftmike : RT @Morena_3v: Mi dissocio assolutamente per questa frase razzista di Katia Ricciarelli e ne chiedo la squalifica immediata #gfvip - susannamaff : @Viperissima_ Lulú nulla sei e nulla tornerai puoi solo fare la comparsa nella vita a differenza di una gran protag… - XSaffica : Boh sinceramente se continuare a difendere Katia ricciarelli e le sue uscite razziste, fate più schifo di lei #gfvip - SimiLab33 : RT @lafintacinica: VERGOGNOSO @alfosignorini che si indigna e chiede provvedimenti per un “porca tr*ia” e non per tutto lo schifo che è sta… -