Katia Ricciarelli senza freni su Lulù Selassiè | “Sembra una scimmia”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello Vip ci sono stati pesanti screzi all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolar modo,ha perso il controllo controed ha pronunciato delle parole piuttosto forti nei suoi confronti. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto. Il primo attacco diNel corso della puntata del 3 gennaio del GF Vip c’è stato uno scontro tra Soleil Sorge e. Quest’ultima ha attaccato pesantemente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al punto da generare anche le ire del conduttore. Alfonso Signorini, infatti, ha perso le staffe contro le due ragazze e le ha esortate a mostrare più rispetto e a smetterla di comportarsi in questo modo così ...

laili90130548 : RT @forawhile____: Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - Simone67727948 : Io esigo che la signora Katia Ricciarelli venga squalificata dal gioco per tutte le ingiurie provocate in questi me… - carmenEM19 : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI SIGNORE E SIGNORI #gfvip #jeru #FUORIKATIA - flalosh : RT @Claus_mlv: Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - alirighini : RT @howudo1n_: ciao a tuttx, datevi da fare e buttiamo fuori quella vecchia #gfvip -

La puntata del Grande Fratello Vip del 3 gennaio 2022 ha lasciato pesanti strascichi. La Casa è spaccata in due dopo la furiosa lite che ha visto protagoniste Manila, Soleil eda una parte e le Selassiè e Miriana Trevisan dall'altra. Gli scontri e gli sfoghi continuano anche il giorno dopo e solo soprattutto Lulù e Jessica a dare in escandescenze. La ...GF Vip, ancora duro scontro tra Lulù Selassie eper il budget della Spesa che alcuni Vip hanno deciso di dividere. Dopo le ultime discussioni per la gestione del cibo, un gruppo di concorrenti si distacca dalla solita ...Ennesimo scontro epocale al Grande Fratello vip. "Vai a scuola tu, al tuo paese. Che forse non ti hanno insegnato nulla": Katia Ricciarelli ...GF Vip, Jessica Selassié sugli altri concorrenti svela: "Hanno paura di Katia Ricciarelli" Nella casa del GF Vip 6 c'è stato uno scontro abbastanza acceso ...