Katia Ricciarelli senza freni contro Lulù Selassié al GF Vip6: “La principessa con le gambe aperte”, il video (Di martedì 4 gennaio 2022) Katia Ricciarelli non perde occasione per esprimere la sua opinione in modo molto diretto al Grande Fratello Vip6. La famosa cantante lirica è da giorni al centro della polemica per varie espressioni un po’ colorite. Katia Ricciarelli ha avuto a che ridire contro le sorelle Selassié, da lei definite “Carognette”. Nella puntata serale del reality show del 3 gennaio, Katia Ricciarelli ha attaccato anche Miriana Trevisan. La lite molto accesa tra le due Vippone è andata anche sul personale, con la cantante lirica che ha commentato il modo di essere madre dell’ex showgirl di Non è la Rai. Ma ancora, l’artista della musica avrebbe anche infranto il regolamento del programma televisivo, mettendosi d’accordo con Soleil Sorge per le ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022)non perde occasione per esprimere la sua opinione in modo molto diretto al Grande Fratello. La famosa cantante lirica è da giorni al centro della polemica per varie espressioni un po’ colorite.ha avuto a che ridirele sorelle, da lei definite “Carognette”. Nella puntata serale del reality show del 3 gennaio,ha attaccato anche Miriana Trevisan. La lite molto accesa tra le due Vippone è andata anche sul personale, con la cantante lirica che ha commentato il modo di essere madre dell’ex showgirl di Non è la Rai. Ma ancora, l’artista della musica avrebbe anche infranto il regolamento del programma televisivo, mettendosi d’accordo con Soleil Sorge per le ...

