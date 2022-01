Katia Ricciarelli offende Miriana: Pago interviene e minaccia querele (Di martedì 4 gennaio 2022) Il cantante Pago ed ex marito di Miriana Trevisan è intervenuto in queste ore sui social per difendere la showgirl, madre di suo figlio Durante la pubblicità al Grande Fratello Vip sono volate delle offese da parte di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge nei confronti di Miriana Trevisan e l’ex marito di Miriana, Pago, sui social ha minacciato querele. Infatti il cantante ha dichiarato che da oggi le parole dette in puntata da alcune vip saranno valutate dai suoi legali. Ecco di seguito le sue parole in difesa della ex moglie scritte durante la diretta: “Le parole pronunciate questa sera da “alcuni” concorrenti del gf vi, nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Il cantanteed ex marito diTrevisan è intervenuto in queste ore sui social per difendere la showgirl, madre di suo figlio Durante la pubblicità al Grande Fratello Vip sono volate delle offese da parte die Soleil Sorge nei confronti diTrevisan e l’ex marito di, sui social hato. Infatti il cantante ha dichiarato che da oggi le parole dette in puntata da alcune vip saranno valutate dai suoi legali. Ecco di seguito le sue parole in difesa della ex moglie scritte durante la diretta: “Le parole pronunciate questa sera da “alcuni” concorrenti del gf vi, nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra ...

x_juanstylvato5 : RT @vincycernic2: L'Orange Room in veranda capitanata da Nathaly che distrugge Katia Ricciarelli è uno spettacolo che non si vede tutti i g… - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: “Manuel Bortuzzo è cambiato, si è fatto intortare”. Poi fanno una scomm… - 361_magazine : Il cantante Pago ed ex marito di Miriana Trevisan è intervenuto in queste ore sui social per difendere la showgirl,… - namelessb1tch : “quando parlate di questa signora sciacquatevi la bocca” ma chi cazzo se ne frega che sei katia ricciarelli? - afterglow933 : Da 4 mesi a questa parte, posso dire di non vedere differenze tra gli haters di Soleil e Katia Ricciarelli #gfvip -