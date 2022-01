Katia Ricciarelli nella bufera | i fan la vogliono fuori dal GF Vip Voci di sponsor pronti a lasciare lo show

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da diverse ore unasi è scatenata sul Grande Fratello Vip e su una degli inquilini della Casa:. Le sue recenti esternazioni su Lulù Selassié e su Miriana Trevisan hanno scatenato l’ira dei fan che si sono riversati sui social per chiederne l’eliminazione. Non sarebbe solo l’unico evento nefasto, sempre sui social alcuni utenti hanno accennato che ci sarebbero diversiil format, ma su questo fronti si tratterebbe solo dinon confermate. Anche all’interno della Casa le cose non sembrano migliorare, dopo cheha detto a Lulù di andare a studiare al proprio Paese, Miriana Trevisan è andata su tutte le furie e ha detto di essere pronta ail ...