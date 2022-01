Katia Ricciarelli accusata di razzismo, prima chiama Lulù scimmia e poi: “Vai al tuo paese!” (Di martedì 4 gennaio 2022) Diciamola tutta, Katia Ricciarelli è la concorrente che ha fatto più scivoloni, ma alla quale è stato perdonato tutto. Ha iniziato il GF Vip usando termini omofobi, per poi passare alle offese rivolte a Miriana Trevisan, al ‘carogne’ per le sorelle Selassié e ‘scimmia’ per Lulù. Oggi però la cantante lirica ha superato sé stessa e adesso sarà impossibile fingere di nulla. Durante una violenta discussione con Lulù, il soprano (con un tono davvero orrendo) ha detto: “Vai a scuola tu… al tuo paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente!” Spiace per la sua situazione, capiamo la solitudine e l’età, ma queste frasi non sono più giustificabili! Katia a Lulú: “Vai a scuola al tuo paese” razzismo puro. #gfvip pic.twitter.com/CfW1qiUYXT — Kaden789 (@dena6978) ... Leggi su biccy (Di martedì 4 gennaio 2022) Diciamola tutta,è la concorrente che ha fatto più scivoloni, ma alla quale è stato perdonato tutto. Ha iniziato il GF Vip usando termini omofobi, per poi passare alle offese rivolte a Miriana Trevisan, al ‘carogne’ per le sorelle Selassié e ‘’ per. Oggi però la cantante lirica ha superato sé stessa e adesso sarà impossibile fingere di nulla. Durante una violenta discussione con, il soprano (con un tono davvero orrendo) ha detto: “Vai a scuola tu… al tuo paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente!” Spiace per la sua situazione, capiamo la solitudine e l’età, ma queste frasi non sono più giustificabili!a Lulú: “Vai a scuola al tuo paese”puro. #gfvip pic.twitter.com/CfW1qiUYXT — Kaden789 (@dena6978) ...

Advertising

Csm3812 : RT @SimonaSodano3: Tutti i concorrenti dovrebbero fare come Miriana e dire: 'Se non prendete provvedimenti nei confronti della Ricciarelli… - ChiarapisSailor : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Sign the Petition!… - MissChilll : STANCHISSIMA DI SENTIRE FRASI OMOFOBE, RAZZISTE E INSULTI DI VARIO TIPO DA KATIA SENZA CHE CI SIA ALCUN PROVVEDIMEN… - Marty1898 : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI Condividete il più possibile #gfvip #jeru #FUORIKATIA @AdrianaVolpeTV - Sere3dLib : RT @martaxxofficial: E comunque finalmente dentro quella casa a livello di argomentazioni tutti sanno tutto, o quasi. Manca solo un provved… -