Katia Ricciarelli accusata di razzismo per alcune parole su Lulù VIDEO

(Di martedì 4 gennaio 2022) I continui litigi die Lucrezia Selassié Non hanno fine i litigi nella casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo, dopo la diretta di ieri sera, 3 gennaio 2022,e le Principesse continuano a scontrarsi. Soprattutto Lucrezia Selasié è quella che ha affrontato più faccia a faccia con la cantante L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ArabrabMuraca : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - ameliechihiro : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI SIGNORE E SIGNORI #gfvip #jeru #FUORIKATIA - Lukasgantfray : Katia Ricciarelli se spendevi meno soldi al gioco. Eri meno acida #gfvip - Cecy57512526 : RT @catiuz92: Condanno assolutamente le frasi di Katia Ricciarelli, ma Katia non è Soleil. Allo stesso modo, da ieri sera Soleil viene addi… - moltomiogenere : RT @beaprl_: “Vai a scuola al tuo Paese” e finalmente è caduta la maschera anche della razzista che è ed è sempre stata Katia Ricciarelli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

L'influencer, dal canto suo, può contare sul sostegno die Manila Nazzaro, ma le tre, prima della puntata, non si sono accordate nel votare la stessa persona e così facendo Soleil è ...... 'Abbiamo visto tutto' Durante la puntata di ieri al GF Vip , la prima del 2022, è andato in scena uno scontro tra Clarissa Selassié, Manila Nazzaro e. Dopo la puntata, durante la ...Scontro acceso tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié, volano insulti e parolacce tra le due. Tanto che la principessa etiope sbotta rivolgendosi alla soprano: “Ma che pensi di essere la padrona della ...Si accende nella casa del Grande Fratello VIP 6 lo scontro tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè: volano parolacce e non solo ...