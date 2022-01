Katia Ricciarelli accusata di razzismo! Lo scontro con Lulù Selassiè

(Di martedì 4 gennaio 2022)ai ferri corti! Ecco il duroavvenuto tra le due concorrenti nelle ultime ore “E’ una razzista!”. E’ con queste parole checerca un confronto con le compagne di stanza Miriana Trevisan e Sophie Codegoni e la sorella Jessica, amareggiata per quanto accaduto in puntata, continua a ricevere aspre critiche da. Durate il pranzo di oggi, la Princess si trova ad avere un piccolo battibecco con Soleil Sorge,origlia la conversazione e, dalla sala da pranzo urla: “ma torna a scuola, a casa tua però!”.non riesce a mantenere la calma e sbotta contro il soprano di Casa GFVip: “vedi ...

eda35eliana : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI Condividete il più possibile #gfvip #jeru #FUORIKATIA @AdrianaVolpeTV - eda35eliana : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI SIGNORE E SIGNORI #gfvip #jeru #FUORIKATIA - frostyelevenn : RT @vincycernic2: L'Orange Room in veranda capitanata da Nathaly che distrugge Katia Ricciarelli è uno spettacolo che non si vede tutti i g… - LetiziaGobbo : @mesorottaercazz ????????????tu sei la copia di Katia ricciarelli !!!!!!! Che orrore - chiara_furfaro : RT @bl4nknam3: KATIA RICCIARELLI Condividete il più possibile #gfvip #jeru #FUORIKATIA @AdrianaVolpeTV -

L'influencer, dal canto suo, può contare sul sostegno die Manila Nazzaro, ma le tre, prima della puntata, non si sono accordate nel votare la stessa persona e così facendo Soleil è ...... 'Abbiamo visto tutto' Durante la puntata di ieri al GF Vip , la prima del 2022, è andato in scena uno scontro tra Clarissa Selassié, Manila Nazzaro e. Dopo la puntata, durante la ...Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè ai ferri corti! Ecco il duro scontro avvenuto tra le due concorrenti nelle ultime ore ...Ennesimo scontro epocale al Grande Fratello vip. "Vai a scuola tu, al tuo paese. Che forse non ti hanno insegnato nulla": Katia Ricciarelli ...